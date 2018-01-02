معصوم يدعو للتريث بتعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، أهمية إنجاز التشريعات الدستورية المتأخرة، داعيا الى التريث بتعديل قانون الاحوال الشخصية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل بقصر السلام ببغداد، صباح امس، نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب قاسم العبودي””.

وأوضح البيان أن معصوم “استمع في مستهل اللقاء إلى عرض قدمه العبودي عن الستراتيجية التشريعية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني من السنة الرابعة ومن بينها التشريعات الانتخابية ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد وقانون الاحوال الشخصية”.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، “ضرورة اعطاء الأولوية التشريعية للقوانين التي أوجب الدستور سنها ضمن مدة زمنية كقانون مجلس الاتحاد الذي كان لزاماً سنه في الدورة الاولى وعلى ان يشكل في الدورة الثانية، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي هو من متطلبات دستور 2005”.

ودعا معصوم الى “التريث بتعديل قانون الاحوال الشخصية وعرض المقترح على جهات متخصصة لدراسته والبحث فيه”.

كما أشار الى “الالتزام بالتوقيتات الدستورية للانتخابات البرلمانية القادمة”، مؤكدا ضرورة “عرض تحديد موعد الانتخابات على جدول اعمال المجلس”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي)، في (10 تشرين الثاني 2017)، إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.