37 ألف نازح عادوا الى ديارهم أواخر الشهر الماضي

172 عائلة نقلت الى هيت وعنه وحديثة

بغداد – أسامة نجاح:

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم ، أمس الثلاثاء، عودة اكثر من 37 ألف نازح من محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين على دفعتين في أواخر كانون الأول المنصرم ، فيما أشارت محافظة الانبار الى نقل 172 عائلة يوم أمس من مخيمات المدينة السياحية في الحبانية ومخيم 18 كيلو في الرمادي إلى مناطقهم السكنية في هيت وحديثة وعنه .

وقال مدير اعلام وزارة الهجرة والمهجّرين سيف صباح في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” أكثر من 37 ألف نازح عادوا أواخر شهر كانون الاول إلى ديارهم في عدد من المحافظات في الموصل والانبار وصلاح الدين على دفعتين شملت الأولى 15 ألف و277 نازحا والثانية 21 ألف و743 نازحا.

واكد بأن “أغلب العائدين من النازحين كانوا يقيمون في مخيمات الخازر وحسن شام شرق نينوى ومخيمات الجدعة والمدرج وحاج علي وحمام العليل جنوب المحافظة فضلاً عن مخيم النركزلية في محافظة دهوك.

وأضاف أن” النازحين عادوا أيضا من مناطق مختلفة داخل مدينة الموصل والفلوجة كالزنجيلي والوحدة والانتصار واليرموك والحي الصناعي و 17 تموز وأخرى خارجها مثل بعشيقة وزمار وربيعة والقيارة وتلعفر والمحلبية والكسك وحمام العليل وبادوش .

وأوضح أن” الوزارة خصصت حافلات وشاحنات صغيرة لنقلهم مع أثاثهم الى منازلهم السابقة بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة فضلا عن تزويدهم بسلات غذائية.

وبين أن” الوزارة عاكفة على دعم وتأهيل المدن المحررة في محافظة الانبار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشملت اقضية عنه وراوة والقائم وحديثة والشروع بعملية تأهيلها بالسرعة الممكنة لغرض إعادة بقية النازحين اليها والموافقة على دعم الاستقرار والعودة كذلك في محافظة صلاح الدين”.

وأشار الى ان” وزارة الهجرة تقوم بجهود استثنائية كبيرة لغرض اعادة العائلات النازحة من مخيم الهول السوري الى مناطقهم المحررة في البلاد وبالتنسيق مع العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي ووزارة النقل، اذ تم إعادة قرابة ثلاثة عشر الاف نازح خلال الاسبوعين ألماضيين”.

وتابع ان “كوادر الوزارة مستمرة في عملها لغرض اعادة كافة العائلات النازحة الى مناطقهم المحررة بعد تأمين الاستقرار في تلك المناطق وخلوها من العبوات الناسفة والخلايا النائمة ”

من جانبها أعلنت محافظة الانبار، نقل 172 عائلة من مخيمات المدينة السياحية في الحبانية ومخيم 18 كيلو في الرمادي إلى مناطقهم السكنية في هيت وحديثة وعنه وناحية العبيدي .

وقال الناطق باسم مجلس المحافظة عيد عماش لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘، “بعد إكمال القوات الأمنية المشتركة الماسكة للأرض تطهير أقضية عنه وراوه من المقذوفات غير المنفلقة فضلا عن الألغام والعبوات الناسفة تم الاتفاق على إعادة العائلات النازحة إلى مساكنها بعد تدقيق وثائقهم الثبوتية .

وأضاف أن” عودة العائلات النازحة إلى مناطقها في عنه وراوه تم باتفاق قيادة العمليات هناك مع وجهاء وشيوخها يقضي بتسليم المطلوبين المتورطين مع داعش إلى السلطات الأمنية لإحالتهم للقضاء فضلا عن تقديم تعهدات خطية بتحمل المسؤولية الكاملة في حال وقع أي خرق أمني، علما أن تلك الأقضية تحظى بإجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع الحشد العشائري من ابنائها.