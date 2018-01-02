  • الثلاثاء , 2 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • انتقل الى رحمة الله يوم أمس أبو ذر علي زاير الشقيق الأوسط لرئيس تحرير جريدة “الصباح الجديد” الأستاذ إسماعيل زاير .

انتقل الى رحمة الله يوم أمس أبو ذر علي زاير الشقيق الأوسط لرئيس تحرير جريدة “الصباح الجديد” الأستاذ إسماعيل زاير .

شؤون عراقية
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انتقل الى رحمة الله يوم أمس أبو ذر علي زاير الشقيق الأوسط لرئيس تحرير جريدة “الصباح الجديد” الأستاذ إسماعيل زاير إثر صراع مرير مع المرض.
أسرة تحرير الصحيفة إذ تشارك رئيس التحرير أحزانه بوفاة أخيه تتقدم إليه ولشقيقات الفقيد وأشقائه يوسف ومحمد ويحيى وهاني وجهاد بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى القدير أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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كاتب وإعلامي ورئيس تحرير جريدة (الصباح الجديد).

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