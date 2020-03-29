استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية من شروط اجازة الاستيراد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد سرمد طه سعيد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باستثناء خاص للمواد الطبية والغذائية والزراعية من شروط الاجازة.

واضاف في بيان أن “هذا الاستثناء جاء بناء على الامر الديواني (64) للجنة المشكلة والذي يترأسها حميد الغزي الامين العام للامانة العامة مجلس الوزراء وجاء هذا نظراً للظروف الاستثنائية الذي يمر بها البلد وحالة منع التجوال خلال ايام الحظر الوقائي ولكل محافظات البلاد”.

وكما اعلت وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض ان “الخدمات التجارية العراقية تستثني وبشكل مؤقت ألمواد الغذائية والزراعية والطبية والأدوية من شرط اجازة الاستيراد والمحددة بموجب قانون الجمارك”.

واكد سعيد على “ان تكون الشركات والمكاتب العلمية المستوردة للمواد أعلاه لديها هوية استيراد صادرة من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية نافذة علئ ان يجري استيفاء الأجور اجازة الاستيراد من قبل مديرية الجمرك للمنفذ الحدودي وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة محمد العاني” .

وكما اشار سعيد إلى “تنفيذ ما جاء في اجتماع خلية الازمة وتسهيل دخول البضائع الاساسية وبغية توفير ها والسيطرة عليها للحاجة الماسة لها. وعدم شحتها من الاسواق ولتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس من استغلالها وحصرها والتحكم بها وباسعارها الذي يشرف وفد من منتسبي الوزارة ميدانيا على عملية دخول البضائع في ظل الظرف الحالي وان هناك فرق ميدانية من دائرة الرقابة التجارية والمالية من وزارتنا تقوم بجولات تفتشية يوميا للاسواق والمخازن في بغداد والمحافظات للتأكد من سلامة المواد والتأكد من أسعارها ونوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.”

ولفت الى انه “سيقدم تقرير مفصل لوزير التجارة والاجراءات الاحترازية لحظر التجوال الوقائي الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا”.