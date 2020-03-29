عفن قديم في القطب الشمالي لعلاج السرطان

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن علماء الجامعة الإقليمية في مدينة بوشينو بمقاطعة موسكو، أن العفن الذي يعود إلى العصر الحجري الوسطي، الذي عثر عليه في البحيرات المتجمدة بالقطب الشمالي قد يصبح دواء للسرطان.

ويشير العلماء، أن الاختبارات أظهرت أن هذا العفن يفرز مادة تكبح بفعالية نمو الخلايا السرطانية.

الشيء المثير، أن هذا العفن يعيش منذ 120 ألف سنة في الجليد الأزلي وبقي بأعجوبة حيا حتى يومنا هذا.

وتجدر الإشارة أن الخصائص العلاجية للعفن معروفة منذ القرن الثاني. فالبنسلين مضاد قوي للميكروبات ويعد أفضل دواء للعديد من الأمراض، بما فيها الغنغرينا و الزهري. وتمكن علماء معهد بوشينو إثبات فعالية المادة التي يفرزها هذا العفن، اذ خلال يوم واحد تقضي على الخلايا السرطانية.

وتقول مارينا زيمسكوفا، نائب مدير المركز العلمي – التعليمي في المعهد، “هذه المادة موضع البحث، نضيفها إلى الخلايا السرطانية، ونتابع ما يجري فيها من تغيرات خلال 24 ساعة، واتضح أنها تقتل الخلايا السرطانية.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية للاختبارات الأولية، إلا أنه من السابق لأوانه القول إن العفن القديم دواء جديد لعلاج السرطان. لأن تاثير العفن في الخلايا السليمة ليس ساما جدا. ومع ذلك يجب إجراء دراسات طويلة لتعليم العفن كيفية التأثير بشكل نقطي – فقط على الأنسجة المصابة.