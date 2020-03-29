ماركات عالمية تعبيء زجاجات العطور بمعقمات

من بينها ” كريستيان ديور”

الصباح الجديد-وكالات:

حولت أشهر ماركات تصنيع العطور في العالم عبواتها من عبوات لحفظ أشهر العطور العالمية إلى عبوات حفظ معقمات، في خطوة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

واتجه مصنع عطور “كريستيان ديور” في فرنسا، لتعبئة زجاجاته التي كانت تحتوي على أشهر العطور العالمية إلى عبوات لحفظ الجل المعقم الذي يزداد الطلب عليه.

كانت شركة LVMH صاحبة أكبر الماركات الشهيرة في العالم أعلنت منذ أيام اتجاهها لتحويل إنتاج ثلاثة من مصانع العطور الفاخرة إلى معقمات اليدين. ومن المتوقع أن تنتج هذه المصانع 12 طناً من المعقم خلال الأسبوع الأول وتسلم منتجاتها مجاناً إلى السلطات الفرنسية في الأسبوع التالي.

يأتي ذلك وسط زيادة استهلاك معقمات اليدين في الأسواق الفرنسية، بعد الانتشار المتزايد لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتسبب في وفاة الآلاف.

وتحاول بعض الدول التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس، ومن الدول التي تجري تجاربها الآن للتوصل إلى هذا اللقاح ألمانيا واليابان وفرنسا.

وأعلنت دول العالم حالة الطوارئ واتجهت لتطبيق مجموعة من القرارات للتصدي لتفشي وباء كورونا، مثل إيقاف الدراسة وتعليق رحلات الطيران.