شباب ورياضة كركوك تنظم حملة لتوزيع السلال الغذائية للمحتاجين

شعبة الإعلام:
نطمت مديرية شباب ورياضة كركوك والمركز الوطني للتنمية الشبابية في المحافظة بالتعاون مع فريق شباب سما الرافدين التطوعي حملة انسانية لمساعدة العوائل المتعففة بعنوان ( طرق_الابواب )، وذلك لإيصال سلة غذائية من الخضروات الرئيسية إلى العوائل المتعففة وذات الدخل المحدود إلى محل سكناهم لتضاف الى جملة من الحملات التطوعية الانسانية التي نفذتها المديرية الاسبوع الماضي .
واكدت المديرية استمرار الحملة طيلة أيام فرض حظر التجوال في المحافظة لمواجهة فايروس كورونا وبعناوين وفعاليات مختلفة بمشاركة الشباب المتطوع ومنظمات المجتمع المدني.