الأوقاف النيابية تطالب بتخصيص أموال الطوارئ لشراء مفردات البطاقة التموينية

لجنة حقوق الانسان تحذر من البيروقراطية وتدعو الى موازنة تؤمنها

بغداد-الصباح الجديد:

طالب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، حسين اليساري، اليوم السبت، مجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل بصرف أموال الطوارئ لوزارة التجارة من اجل شراء مفردات البطاقة التموينية والتنسيق مع خلية الأزمة لضمان ايصالها إلى المحافظات والمواطنين كافة.

جاء هذا في وقت طالبت فيه لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة والمعنيين بالابتعاد عن البيروقراطية واعداد استراتيجية سريعة لتوزيع المواد التموينية.

ودعا اليساري، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، مجلس الوزراء إلى “إصدار قرار عاجل باستثناء وزارة التجارة من تعليمات الموازنة ومنحها جزء من أموال الطوارئ لفسح المجال بشرائها مفردات البطاقة التموينية”.

وشدد على ضرورة “تنسيق خلية الأزمة مع القوات الأمنية في المحافظات كافة من أجل ضمان إيصالها وتوزيعها على المواطنين في ظل استمرار حظر التجوال”.

ودعا ايضا مجلس الوزراء الى “إصدار توجيه لوزارة التجارة لشراء مفردات البطاقة التموينية المتأخرة وتوزيع مفرداتها للأشهر التي يستحقها المواطنون مع إضافة حصة شهر لسد حاجة المواطنين في ظل أزمة حظر التجوال ومساعدة المواطنين على مواجهة وباء كورونا بأسرع وقت ممكن”.

وأوضح اليساري أن “مطالبته هذه جاءت بعد أن ابلغه وزير التجارة خلال اتصال هاتفي لسؤاله عن أسباب تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية، ان التأخير بسبب عدم وجود أموال كافية لدى وزارته لشراء مفردات البطاقة التموينية الأمر الذي أدى إلى تأخير توزيعها على المواطنين حتى الآن”.

وتتفق في هذا الاتجاه لجنة حقوق الانسان النيابية مع لجنة الاوقاف النيابية، اذ حذر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم السبت، من حصول “مجاعة” بسبب حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالباً الحكومة الاتحادية بتبني ستراتيجية تؤمن الغذاء، والاموال للعراقيين كافة.وقال الصالحي في بيان، في الذكرى السنوية لمجزرة التون كوبري وتازة وطوزخورماتو، تلقت “الغد برس” نسخة منه، “نتوجه بهذه المناسبة الى الحكومة ان تعلم ان الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود الرواتب للعراقيين كافة”.وأضاف “نحن اليوم نشهد منعا للتجوال وهذا الامر يتطلب ان تعلن وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم بها وزارة الصحة لتأمين القوت اليومي للعوائل الذين هم دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي”.وبين أن “هذا الامر يتطلب من الحكومة اعداد استراتيجية سريعة لتوزيع المواد التموينية”، مشيرا الى ان “هذه الاستراتيجية يجب ان تعمل بها الجهات المختصة فورا والا فاننا مقبلون على مجاعة”.وناشد الصالحي رئيس مجلس الوزراء بـ”الابتعاد عن البيروقراطية”، داعيا البرلمان الى “اقرار الميزانية لتامين الصحة وتامين مبالغ من منحة الطوارئ للعاطلين والمعوقين والذين لا يملكون رواتب”.