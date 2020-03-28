Gucci تتبرع بمليوني يورو دعماً لتمويل مكافحة فيروس كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

قررت غوتشي Gucci الدخول مع المجتمع العالمي لمكافحة وباء COVID-19 عبر تقديم تبرعين منفصلين إلى حملات التمويل الجماعي، محلياً في إيطاليا حيث يوجد مقر الشركة، لإدارة الحماية المدنية الإيطالية 1Protezione Civile في شراكة مع Intesa San Paolo وعلى الصعيد العالمي لصندوق الاستجابة للتضامن 2 COVID-19 لدعم منظمة الصحة العالمية، من خلال حملة مطابقة مع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تأتي المبادرة بعد تبرعات من شركة Kering، الشركة الأم لغوتشي، للصين وإيطاليا وفرنسا وإنتاج أكثر من مليون قناع ورداء للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكتب أليساندرو ميكيلي المدير الإبداعي لغوتشي وماركو بيزاري Marco Bizzarri الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غوتشي Gucci في رسالة تعلن المبادرة لموظفي الشركة حول العالم “هذا الوباء يدعونا إلى مهمة غير متوقعة، لكنها دعوة نرد عليها بحزم، داعمين العمل غير الأناني الذي يقوم به العاملون الصحيون والأطباء والممرضات على الخطوط الأمامية كل يوم في مكافحة وباء كورونا COVID-19 في إيطاليا وبقية العالم.

إن كرمهم وشجاعتهم يضيء طريقنا إلى الأمام في هذه الأيام الصعبة، من خلال دعم بعضنا البعض ومساعدة أولئك الأكثر ضعفاً بيننا، سنتمكن من التغلب على هذه الأزمة، متحدين، حتى أكثر من ذي قبل”.