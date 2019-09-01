اتحاد مارسيليا.. حضور فعال في بطولات الفرق الشعبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعد فريق اتحاد مارسيليا الشعبي بكرة القدم احد الفرق التي تأسست في قضاء الحسينية في بغداد عام 2006، واحدا من الفرق التي سجلت حضوراً فعالا في البطولات التي تقام على صعيد القضاء او خارجه، في البطولات التي تقام على الساحات المكشوفة 11x 11 والخماسي، وتعد الحسينية، مصدراً للاعبي الكرة، حيث توجه العشرات من اللاعبين من بوابة الفرق الشعبية صوب أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى ليؤكدوا جدارتهم فوق المستطيل الاخضر، إلى جانب العديد من الاسماء التدريبية العاملة في صفوف أندية الأضواء، منهم الكابتن عباس الكرخي وعلي كاظم وغيرهم، والمدرب الكرخي يعمل حاليا مدربا لفريق النوارس في منطقة الحسينية الذي يعد من اول فريق شعبي تأسس في المنطقة.

بداية تشكيل فريق اتحاد مارسيليا كان بقيادة الكابتن علاء دواي، قبل ان يتسنم المهمة المدرب، ياسر علي، الفريق شارك في بطولات عدة ضمن حدود منطقته، وخارجها، حصل على كؤوس وبطولات متنوعة، منها المركز الاول والثاني والثالث، بجهود اللاعبين الذين قدموا افضل العطاء وكسبوا احترام المتابعين لمنافسات الفرق الشعبية التي تعد منجما للاعبين الموهوبين.. اما اخر مشاركة لاتحاد مارسيليا، فقد كانت في بطولة شهداء الحشد التي يضيف منافساتها ملعب النوارس.

وتضم تشكيلة فريق، اتحاد مارسيليا، اللاعبون: ايمن محمد ومنتظر كاظم لحراسة المرمى وياسر علي وعلاء دواي وحيدر باسم وعلي عادل وضيف رعد ورسول كاظم وحيدر كاظم وكرار علي يونس وعيدان الدراجي وفيصل إبراهيم وسلام خالد، اضافة الى اللاعبين الذين دافعوا عن الوان الفريق في السنوات السابقة، بينهم، احمد علي وبهاء رحيم وعباس الحربي وجعفر مهدي ومحمد ديالى.