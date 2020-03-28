  • السبت , 28 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ماغي بو غصن تبادر لمساعدة المتضررين من “كورونا”

الصفحة الأخيرة
التعليقات على ماغي بو غصن تبادر لمساعدة المتضررين من “كورونا” مغلقة
13 views

الصباح الجديد-وكالات:

قامت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ وزوجها المنتج ​جمال سنان​ بإطلاق مبادرة إنسانية لمساعدة 250 عائلة لبنانية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضت على العديد من الموظفين والعمال البطالة أو الاضطرار للبقاء في منازلهم وعدم متابعة عملهم خاصة بعد إعلان الطوارئ الصحية في البلد، والتقيد بالحجر الصحي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وشعوراً منها بالحاجة إلى التضامن والتكاتف الاجتماعي في هذه الفترة العصيبة.

 وأعلنت هذا الأمر عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو صورته على شرفة منزلها، وعلقت عليه :”كل شخص بيقدر يساعد ما يتردد لو بمبلغ صغير، كل حدا حسب قدرته. نحن نعمل اللي علينا والله الحامي”.

كما قالت بو غصن، فعل الخير يجب أن يبقى سراً ولكن أحياناً من الجيد الإعلان عنه علّه يصبح عدوى.

إشارة أن التبرع بالمال سيذهب جزء منه لوزارة الصحة وذلك لمساعدتها على القيام بواجبها في مواجهة هذا المرض.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة