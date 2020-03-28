في خطوة لافتة ومميزة، قامت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ بمساعدة عدد كبير من معجبيها، وذلك من خلال تحويل ثلاثة آلاف دولار لهم، خاصة من يعاني من الناحية المادية بسبب ​فيروس كورونا​ الذي يشكل خطرا كبيرا على العالم. ولاقت مبادرتها اعجاب عدد كبير من الصحافة العالمية التي تحدثت عن هذا الأمر. الجدير ذكره ان ​​تايلور سويفت كانت قد تبرعت مؤخرا بمبلغ مليون دولار، لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة، التي أودت بحياة 24 شخصاً في أجزاء من مدينة ناشفيل، ووسط ولاية تينيسي الأميركية. واثر فيروس كورونا على القطاع العام والخاص بنحو كبير، خاصة من يعملون بإجور يومية بعد الحظر على التجول الذي بدأ منذ اسابيع ولا احد يعلم متى سينتهي.