الأطفال يرثون الذكاء من الأمهات

متابعة الصباح الجديد :

في حين أن من المنطقي أن يرث الأطفال سمات متساوية من كلا الوالدين، إلا أن دراسة وراثية جديدة أظهرت بأن الذكاء يتم وراثته من الأم وليس من الأب.

وأجريت الدراسة التي نشرت في مجلة سايكولوجي سبوت، على ما يقرب من 12686 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 1- و22 عاماً، حيث تمت دراسة عدة عوامل تخصهم مثل العرق ومستوى التعليم ووضع الحالة الاقتصادية.

وتمت دراسة العوامل نفسها لدى أمهات المشاركين في الدراسة أيضاً، حيث لوحظ أن مورث الذكاء مرتبط بكروموزوم الأنثى الرئيسي.

كما اكتشفت دراسة أخرى ذات صلة، بأن النساء ينقلن مورثات الذكاء إلى أطفالهن.

ويقول الخبراء بأنه نظراً لأن الأمهات في معظم الثقافات يشغلن دور مقدم الرعاية الأساسية للأطفال، فإن ما يقمن به يؤثر على تشكيل أدمغة أطفالهن خلال مرحلة نموهم الحرجة، على وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.