صوفيا جيراو أول عارضة أزياء بمتلازمة داون

الصباح الجديد – وكالات:

شهد أسبوع الموضة في نيويورك حدثا، هو الأول من نوعه، يتمثل بظهور أول عارضة أزياء تعاني من متلازمة داون Down Syndrome، تدعى صوفيا جيراو.

وصوفيا عارضة أزياء وصاحبة علامة تجارية من بورتوريكو، ومنذ ظهورها في أسبوع الموضة في نيويورك وهي تتصدر عناوين الصحف حول العالم لتحطيمها معايير الجمال القديمة وتمهيد طريقها في صناعة الأزياء.

وكتبت صوفيا عبر حسابها بتطبيق Instagram: “عندما كنت صغيرة، نظرت إلى نفسي في المرآة، وقلت سأكون عارضة أزياء وسيدة أعمال، لقد ولدت من أجل هذا وأريد أن أظهر للعالم أن لدي كل شيء تحتاجه عارضة الأزياء”.

ولأسرة صوفيا فضل كبير فيما وصلت إليه، فهي داعمة لكل أحلامها بطريقة كبيرة، وسافروا معها من بورتوريكو إلى نيويورك لمؤازرتها في حلمها. وحلمها المقبل تقديم عروض أزياء في كل دول أوروبا.