  • الإثنين , 2 مارس 2020
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صوفيا جيراو أول عارضة أزياء بمتلازمة داون

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الصباح الجديد – وكالات:
شهد أسبوع الموضة في نيويورك حدثا، هو الأول من نوعه، يتمثل بظهور أول عارضة أزياء تعاني من متلازمة داون Down Syndrome، تدعى صوفيا جيراو.
وصوفيا عارضة أزياء وصاحبة علامة تجارية من بورتوريكو، ومنذ ظهورها في أسبوع الموضة في نيويورك وهي تتصدر عناوين الصحف حول العالم لتحطيمها معايير الجمال القديمة وتمهيد طريقها في صناعة الأزياء.
وكتبت صوفيا عبر حسابها بتطبيق Instagram: “عندما كنت صغيرة، نظرت إلى نفسي في المرآة، وقلت سأكون عارضة أزياء وسيدة أعمال، لقد ولدت من أجل هذا وأريد أن أظهر للعالم أن لدي كل شيء تحتاجه عارضة الأزياء”.
ولأسرة صوفيا فضل كبير فيما وصلت إليه، فهي داعمة لكل أحلامها بطريقة كبيرة، وسافروا معها من بورتوريكو إلى نيويورك لمؤازرتها في حلمها. وحلمها المقبل تقديم عروض أزياء في كل دول أوروبا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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