الكهرباء تعد بتوفير التيار لآماد تتراوح بين 18 و24 ساعة يوميا في عموم البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــدت وزارة الـكـهـربـاء ان مـقـدار الطاقة المنتجة في بغداد والمحافظات تجاوزت 14 الــف مــيــغــاواط مــا يــؤهــل الـتـجـهـيـز بآماد تـتـراوح بـين 18 و24 ساعة يوميا في عموم البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح رسمي، ان “الطاقة المتاحة في عموم الـبـلاد تـجـاوزت 14 الــف مـيـغـاواط، وان ســاعــات الـتـجـهـيـز مـسـتـقـرة حـالـيـا في بغداد والمحافظات اذ تتراوح بين 18 و24 ساعة يوميا.

واضاف ان الوزارة باشرت تنفيذ خطتها الــخــاصــة بـتــأهـيـل عـــدد مــن المـحـطـات والوحدات التوليدية ضمن برنامج التأهيل والــصــيــانــة الـــدوريـــة بـسـبـب انـخـفـاض الاحمال واعـتـدال درجـات الـحـرارة والتي من المؤمل ان تنجز الاعمال فيها وتدخل الـعـمـل قـبـل مـوسـم الـصـيـف المـقـبـل لرفد المنظومة بطاقات اضافية تنعكس إيجاباً على تجهيز المواطنين بالطاقة.

واشــار الـعـبـادي الــى ان الـــوزارة سـائـرة ايضا باتجاه ادخال محطات جديدة الى الخدمة ترفد المنظومة بطاقات اضافية بـالـتـزامـن مـع اجــراء اعـمـال الـصـيـانـة، اذ ان هـنـاك وحـــدات جــديــدة سـتـدخـل الـى المـنـظـومـة قـريـبـا مــن المـحـطـات الـجـديـدة تــصــل طــاقــاتــهــا الـــى اكــثــر مــن 2500 مــيــغــاواط، مــؤكــدا ان تـجـهـيـز المـواطـنـين بـالـطـاقـة الـصـيـف المـقـبـل سـيـكـون هـو الافضل، اذ من المتوقع ان تتجاوز الطاقة المتاحة في عموم البلاد اكثر من 23 الف ميغاواط.



وعــن عـمـلـيـات اعـــادة الـتـأهـيـل لقطاعي النقل والـتـوزيـع، اكـد الـعـبـادي ان الــوزارة ولـضـمـان المـوثـوقـيـة فــي قـطـاعـي الـنـقـل والتوزيع في عموم البلاد عمدت الى اعداد خطط باشرت تنفيذها استعدادا لموسم الصيف.

واوضــــح ان قــطــاعــي الــنــقــل والــتــوزيــع يعانيان من القدم والتهالك ويتسبب هذا الامر بضياعات في الطاقة المتاحة تصل نـسـبـتـهـا الــى 60 بـالمـئـة، وعـلـيـه عـمـدت الوزارة الى تأهيل شبكات النقل والتوزيع فـي عموم الـبـلاد لضمان موثوقية اكبر فـي الطاقة الـتـي ستجهز للمواطنين في الـصـيـف المـقـبـل، والـــذي مــن المـتـوقـع ان يشهد سـاعـات تجهيز لـلـمـواطـنـين تعد الافضل منذ اعوام عدة.