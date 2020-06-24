  • الخميس , 25 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نادين نجيم تعلن انتهاء تصوير مسلسل “2020”

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الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم انتهائها من تصوير مسلسل 2020 الذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا الذي حال دون استكمال تصوير كامل حلقاته.

نادين تمنت عطلة أسبوع جميلة لكل متابعيها، معلنة أنه حان الوقت لتأخذ استراحة طويلة تستغلها في النوم، وستعود من جديد لجمهورها بعد أسبوع”.

وانضم الفنان رامي عياش مؤخراً إلى العمل، حيث يلعب دور شقيق نادين، ويشارك في البطولة الى جانب نادين الممثل السوري قصي خولي وعدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين.

وتدور أحداث مسلسل “2020” بشأن عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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