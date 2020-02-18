اعتراض سبيل الاقتصاد الكندي الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 18th, 2020 التعليقات على اعتراض سبيل الاقتصاد الكندي مغلقة 180 views ما تبقى من الدستور الزمالك يعزز صدارة مصر قارياً في السوبر الإفريقي نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة إردوغان يغرق في الوحل السوري فبراير 19th, 2020 الأردن تُحدث موازنة: مواجهة تحديات «صفقة القرن» التي أعدها ترامب فبراير 19th, 2020 عاصفة من الاختلالات فبراير 19th, 2020 النزاهة منعت هدر ثلاثة ترليونات دينار خلال العام المنصرم 2019 فبراير 19th, 2020 انخفاض عمليات الاستيراد بنسبة 40% في العراق فبراير 19th, 2020 الرافدين توطن مزيدا من رواتب الموظفين فبراير 19th, 2020 الجولة الثانية لممتاز الكرة تنطلق غدا باجراء مواجهتين فبراير 19th, 2020 آليات الشرطة.. يتفوق بدعم الإدارة وجهود الملاك التدريبي واللاعبين فبراير 19th, 2020 العدالة يلاقي حيفا في نهائي بطولة شهداء التايكواندو فبراير 19th, 2020 التعليقات مغلقة