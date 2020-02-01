التفشي الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 1st, 2020 التعليقات على التفشي مغلقة 430 views رئيس الوزراء.. بين الكتلة الأكبر والتحرير شجرة تنتج 40 نوعا من الفاكهة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نوّاب: أغلب الكتل السياسية دعمت تكليف علاوي بعد اتفاق مكونات البيت الشيعي السياسي عليه فبراير 2nd, 2020 نائبان: حكومة علاوي ليست مؤقتة وستكون بكامل صلاحيات وعدد الوزارات فبراير 2nd, 2020 ” الصحة ” تؤكد سلامة الطلبة في ووهان الصينية وتهيء امكنة حجر للوافدين فبراير 2nd, 2020 تركيا تنفذ وعيدها ويعزز قواتها في الأراضي السورية بارسال المزيد فبراير 2nd, 2020 المكصوصي وخشان: عراقيل تواجه الانتخابات المبكرة والبرلمان الحالي شريك في الفساد فبراير 2nd, 2020 مسيرات طلابية احتجاجا على تكليف علاوي ونشطاء: الكتل السياسية أشعلت الحرب مع المتظاهرين فبراير 2nd, 2020 محللون إسرائيليون: صفقة القرن صفعة لنتنياهو وإنجاز كبير للعرب يمهد الى رفضها الكامل فبراير 2nd, 2020 الامن النيابية تحذر: تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى مستمر منذ ست سنوات فبراير 2nd, 2020 كتل كردية تبدي دعمها ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء فبراير 2nd, 2020 التعليقات مغلقة