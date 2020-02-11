Jeep الجديدة.. لكل الطرق

الصباح الجديد – وكالات:

أسرت Jeep قلوب عشاق المغامرات في الصحاري والجبال هذا العام بأنموذج جديد ومميز من سيارات البيك آب الشهيرة Gladiator.

واكتسبت Gladiator هذا العام مظهرا جذابا وأنيقا، ميزه التصميم الجديد لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل، فضلا عن الإطارات الكبيرة المزودة بأقراص فضية وسوداء مصنوعة من الكروم المتين.

وتميزت المركبة بهيكل بطول خمسة أمتار و18 سنتيمترا، وصندوق حمولة خلفي بطول متر ونصف المتر تقريبا، مخصص لاستيعاب بضائع وحمولات بوزن 700 كلغ.

كما زودت Gladiator الجديدة بالعديد من أنظمة القيادة التي تجعلها رشيقة الحركة على الجبال والطـرق الصخـرية أو حتـــى علـى رمال الصحاري، إضافة إلى نظام أوتومـاتيــــكي يحميها من الانقلاب على الطرق الوعرة.