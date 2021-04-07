نواب: قرار حل البرلمان اتخذ بالتوافق والتشاور مع الحكومة

الرئاسات نسقت مع الكتل بشأن موعد الانتخابات

بغداد – وعد الشمري:

أكد نواب، أمس الثلاثاء، وجود توافق مع الحكومة على قرار حل مجلس النواب، موضحين أن الرئاسات الثلاث نسقت مع الكتل السياسية بشأن موعد الانتخابات المبكرة.

وقال النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “توافقاً سياسياً حصل على قرار حل البرلمان، قبل أن يتم التصويت عليه رسمياً”.

وأضاف الزيادي، أن “الرغبة الشعبية كانت واضحة مع إجراء انتخابات مبكرة بوصفها المفتاح الأول للتغيير في العراق وضمان عدم بقاء الوضع الحالي كما هو عليه”.

وأشار، إلى أن “الحديث عن تفرد كتلة سياسية معينة بهذا القرار غير صحيح، والدليل أنه نال موافقة الأغلبية العظمى من النواب، وقد سبق ذلك تنسيقاً وتوافقاً مع الحكومة”.

وبين الزيادي، أن “العراق يمر بظرف خاص استدعى معه حصول انتخابات مبكرة، ونحن نريد حل البرلمان في وقت قريب جداً من الانتخابات؛ لضمان عدم بقاء الحكومة لتصريف مهام يومية لا تستطيع القيام بالعديد من الواجبات”.

ومضى الزيادي، إلى أن “القرار تم اتخاذه على نحو مشروط، بأن تجري الانتخابات يوم العاشر من شهر تشرين الأول، وبخلافه فأن مجلس النواب سوف يستمر، ولن يحل في الموعد المحدد قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ”.

من جانبه، يجد النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، أن “مجلس النواب تعرض إلى تشويش متعمد واتهامات بأنه لن يحل نفسه”.

وأفاد العطواني إلى “الصباح الجديد”، بأن “المعيار الذي نبحث عنه هو قدرة الحكومة وجديتها على إجراء الانتخابات وتوفير البيئة المناسبة”.

وأوضح، أن “القرار النيابي بأن يكون الحل قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات المبكرة هو لضمان عدم حصول فراغ دستوري”.

وانتهى العطواني إلى أن “الفشل في إجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية المحددة رغم حل مجلس النواب لنفسه فهذا يعني دخولنا في فوضى نتيجة عدم وجود جهاز رقابي”.

ومن جانبه ذكر عضو تحالف القوى العراقية صباح الكربولي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أسباباً موجبة دفعت مجلس النواب أن يجعل رئيس الجمهورية أمام ثلاثة أيام فقط للدعوة إلى انتخابات مبكرة”.

وأضاف الكربولي، أن “المخاوف واضحة من عدم حصول فراغ رقابي ودستوري على أداء الحكومة، نتيجة انعدام السلطة التشريعية”.

ولفت، إلى أن “الموعد من الناحية الدستورية هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية تبدأ من اليوم الأول لقرار حل مجلس النواب وتنتهي بمرور 60 يوماً”.

ويواصل الكربولي، أن “تفاهمات حصلت بين الرئاسات وكذلك مفوضية الانتخابات والكتل السياسية على موعد الانتخابات المبكرة”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت على حل نفسه في السابع من شهرين تشرين الأول المقبل على أن تجرى الانتخابات المبكرة بعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ.