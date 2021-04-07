اقليم كردستان يعلن بنحو مفاجئ حظر التنقل مع المحافظات العراقية

احدث القرار ارباكا في حركة المواطنين

السليمانية ـ عباس اركوازي:

توقف المئات من المركبات والسيارات على طرفي الطريق بين محافظة كركوك ومحافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان عقب قرار اصدرته وزارة الداخلية في إقليم كردستان، بحظر التنقل مع المحافظات العراقية.

وقال محمد جلال وهو سائق على طريق اربيل – كركوك انا متوقف هنا منذ ساعات الصباح الاولى، الا ان القوات الامنية في سيطرة شيراوا في ناحية بردي تمنع دخول وخروج المركبات الشخصية من والى محافظة اربيل.

واضاف نحن نواجه مشاكل جمة في التنقل ولكن القرار يمنع دخول اي شخص من محافظات وسط وجنوب العراق الى اربيل، اضافة الى ذلك فانه يمنع المواطنين المقيمين في الاقليم من الدخول الى اربيل والسليمانية في حال تركوا محافظات الاقليم وعادوا اليه لاحقاً. ويأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء امس الاول الاثنين مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئي المعمول به سابقاً، والذي فرض حظر التنقل بين محافظات إقليم كوردستان مع محافظات العراق 3 أيام من الأسبوع.

وقال الرائد سامي علي مسؤول السيطرة،”اننا نواجه مشاكل كبيرة نظرا لصدور قرار حظر التجوال صدر بنحو مفاجئ ولم يأت بالتنسيق مع السيطرات والجهات المعنية التي وضعت عناصر الاجهزة الامنية في حالة استنفار تام”.