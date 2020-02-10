  • الثلاثاء , 11 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كانون الثاني في موسكو أكثر الأشهر ظلمة منذ 20 عاما

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الصباح الجديد – وكالات:
حطم شهر كانون الثاني يناير عام 2020 رقما قياسيا من حيث وقت بزوغ الشمس في السماء حتى الغروب، وأصبح أكثر الأشهر ظلمة في موسكو خلال 20 عاما خلت.
أفاد بذلك موقع “ميتيونوفوستي”(أخبار الأرصاد الجوية) الذي قال إن الشمس كانت تظهر في كانون الثاني يناير عام 2020 أقل من المعدل المحدد لها في هذا الشهر بـ33 ساعة حيث ظهرت لمدة 11 ساعة فقط. وذلك لأول مرة في القرن الجاري.
وجاء في بيان نشره الموقع أن الرقم القياسي السابق يعود إلى شهر كانون الثاني يناير عام 2004 حين ظهرت الشمس في السماء لمدة 13 ساعة.
من ناحية أخرى فإن رئيس معهد الماء لدى أكاديمية العلوم الروسية كان قد أعلن في وقت سابق أن الشتاء الدافئ يمكن أن يؤدي إلى اختفاء البعوض في روسيا حيث يقوم البعوض من السبات ويعجز عن إيجاد الأكل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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