بي.بي ترفع التوزيعات برغم انخفاض الأرباح

لندن ـ رويترز:

رفعت بي.بي التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم في مؤشر على الثقة في أنشطة النفط والغاز التي تسجل نموا في آخر أيام عمل الرئيس التنفيذي بوب دادلي.

وقفزت أسهم بي.بي أكثر من أربعة بالمئة في التعاملات المبكرة أمس الثلاثاء وتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثاني عشر على التوالي.

ومع استعداد برنارد لوني لتولي القيادة، أبدت بي.بي تفاؤلا حتى مع هبوط أسعار النفط قرب أقل مستوى في نحو عام بسبب مخاوف فيروس كورونا في الصين مخالفة الاتجاه بين الشركات المناظرة التي سجلت انخفاضا حاد في الإيرادات في الأسبوع الماضي.

وجاءت توزيعات المساهمين بعدما أعلنت الشركة التي مقرها لندن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام 26 بالمئة، والتي تخطت التوقعات بسهولة، وتكاليف بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأعلنت بي.بي عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي لتتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.