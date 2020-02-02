احالة معمل فوسفات القائم على شركتين تشيكية وبرتغالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بين قائممقام القائم في الانبار احمد المحلاوي، أمس الاحد، احالة معمل فوسفات القائم للاستثمار لشركتين تشيكية وبرتغالية ولمدة 25 عاما.

وقال المحلاوي في تصريح صحافي ان “الجهات المعنية احالت الفرصة الاستثمارية الخاصة بتأهيل معمل فوسفات القائم في محافظة الانبار، مع ملحقاته كافة الى الشركتين التشيكية والبرتغالية ولمدة 25 عاما على وفق اتفاقيات جرت بين الحكومة المركزية والجهات المستثمرة للمشروع”.

واضاف ان” الجهات الموقعة على العقد اشترطت دفع رواتب منتسبي الشركة والعقود والاجراء اليوميين ابتداء من توقيع العقد والمصادقة عليه رسميا”.

ومضى المحلاوي الى القول، ان “مشروع تأهيل المعمل يعد من اهم المشاريع الستراتيجية والسيادية التي تخدم اقتصاد العراق والانبار بشكل خاص”.

واوضح ان” نسبة الاضرار في المعمل 70% نتيجة قيام عصابات داعش بعمليات تخريبية طالت العديد من ملحقاته ابان سيطرتها على القضاء”.