تلكؤ في تطبيق برنامج الزائر الصحي في دوائر صحة بغداد والمحافظات

في تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي :

بغداد _ الصباح الجديد :

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن سياسة وزارة الصحة والبيئة حول مبادرة برنامج الزائر الصحي المنفذ من قبل دائرة صحة ميسان في عام 2005 من اجل رفع مستوى الخدمات الصحية فيها والتي اثبتت نجاحها بشكل كبير وفقا لتقارير التقييم الصادرة عن دائرة الصحة العامة في الوزارة .

وقد وجهت وزارة الصحة أعمام التجربة على بقية دوائر الصحة في بغداد والمحافظات في عام 2008 بهدف التواصل بين المواطن والمراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية وتوفير خدمات صحية الكترونية متكاملة والذي يمر بـ (6) مراحل هي (1– الجرد السكاني) و (2– ربط الجرد السكاني مع معلومات برنامجي التحصين ورعاية الام والطفل) و(3– تطبيق التذكرة الالكترونية ) و(4- نظام الرسائل النصية ) و(5– تحديد الموقع ) و(6– الخدمة الايصالية ) وبالتالي ينشأ سجل الالكتروني لكل افراد المجتمع لتحقيق العدالة في تحسين الواقع الصحي وتقليل الوفيات فيه ، وتم تطبيقه في دوائر صحة بغداد والمحافظات البالغ عددها (16) دائرة منذ عام 2006 ولغاية 2018 . وقد بين التقريرالى عدم وجود تخطيط استراتيجي وخطط سنوية مركزية معدة من قبل دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة ومشاركة مركز تكنولوجيا المعلومات للعمل على البرنامج كونها الجهة المتخصصة فنيا بتنفيذ النظم الالكترونية حيث اقتصر دورها على المتابعة والاشراف على تنفيذ البرنامج من ناحية تحسين جودة المعلومات الصحية ووضع آليات عمل تدعم تطبيق البرنامج ، من دون توفير الارضية المناسبة له والتدريب المناسب للملاكات المتخصصة ، فضلا عن عدم توفيرالتخصيصات المالية لتنفيذ البرنامج وتطبيق جميع محاوره وقد تم اعتماد نظام السلف التشغيلية في الصرف على تنفيذه من قبل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات المشمولة بتطبيقه الامر الذي ادى الى ضياع الجهود المبذولة وتلكؤ في تحقيق اهدافه . ورد في التقرير قيام عدد من دوائر الصحة سواء في بغداد او المحافظات بالتعاقد بشكل منفرد لتنفيذ برامج اخرى مشابهه لبرنامج الزائر الصحي الامر الذي ادى الى عمل كل جهة بمعزل عن الاخرى وبالتالي ادى الى صعوبة توحيد البيانات ضمن اطار برنامج واحد مثال ذلك تعاقد منظمة الصحة العالمية مع شركة لارسا لصالح وزارة الصحة والبيئة تعاقد دائرة التخطيط وتنمية الموارد مع منظمة كويكا( الوكالة الكورية للتعاقد الدولي ) في عام 2013 لتوفير نظام المعلومات الصحي (HIS) والمخطط ادناه يوضح تلكؤ شركة لارسا منظمة كويكا في تطبيق انظمة المعلومات الصحية في دوائر صحة بغداد (الرصافة والكرخ ) وصحة النجف للفترة من (2010 ولغاية 2016) :

واوضح التقرير توقف برنامج الزائر الصحي في عدد من دوائر الصحة منها (النجف ، البصرة ، بغداد /الرصافة) كما بينت الدراسة عدم تحقيق أهداف برنامج الزائر الصحي المتعلقة بزيادة تغطية التطعيم ضد شلل الاطفال والحصبة وخفض معدلات الاعتلال ووفيات الاطفال والامهات ، فضلا عن عدم وجود احصائيات دقيقة بمدى تطبيق البرنامج في (4) دوائر في صحة بغداد والمحافظات من اصل (16) دائرة فقد بلغ عدد المراكز غير المعتمدة على برنامج الزائر الصحي (47) مركزا صحيا . وقد اوصى التقرير بقيام دائرة الصحة العامة بتقييم دوري للبرنامج المطبق والاهداف المرسومة له لمعرفة مدى صلاحياتها ونقاط الضعف في اجراءاته لدراستها ووضع الحلول المناسبة من خلال التنسيق بين الاقسام المعنية (الرعاية الصحية الاولية وقسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي مع دائرة التخطيط وتنمية الموارد ومركز تكنولوجيا المعلومات