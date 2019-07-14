أمل عرفة تتراجع عن الاعتزال وتُحضّر لعمل جديد

الصباح الجديد – وكالات:

صاحب قرار اعتزال الفنانة السّورية أمل عرفة، الجدل، حينما قررت طلاق المهنة والاعتزال بتاريخ العاشر من حزيران الماضي، والمتابع لعرفة، يلاحظ أن السّمات التي رافقتها خلال السّنوات الأخيرة، المبالغة والانفعالية والعواطف الزائدة.

فبعدما شُنّت حملات لعودتها، مطالبين النجمة السّورية بالعدول عن قرار اعتزالها، عادت وأكّدت في تصريح صحفي أن كل ما في الأمر هو أنها ستُغلق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وستخلد للراحة عدة أيام بعيدًا عن الضوضاء التي تخلقها هذه المواقع.

ومن الواضح أن قرار اعتزالها الفن جاء كردة فعل متسرعة نوعًا ما نتيجة الانفعال. حيث أعلنت الممثلة السّورية أمل عرفة منذ أيام عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، أنها أتمت كتابة الحلقة الأولى من عملها الجديد بعد جهد كبير، واوضحت أنه ليس الجزء الثالث من مسلسلها الشهير “دنيا”.

ومن المعروف أن عرفة لا تنتظر الفرص حتى تطرق بابها، بل يمكنها صناعة مجدها بنفسها، وقد كتبت عدة أعمال بارزة مثل “دنيا” و”عشتار” و”رفة عين”، وغيرها من المسلسلات.