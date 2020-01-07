  • الثلاثاء , 7 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • علاوي: مستقبل القوات الاجنبية يجب ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية والنجيفي: قرار المكون الواحد دكتاتورية

علاوي: مستقبل القوات الاجنبية يجب ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية والنجيفي: قرار المكون الواحد دكتاتورية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الثلاثاء، تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية وحكومة قوية.
وقال علاوي في تغريدة له اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية الحقيقية، وحكومة قوية تضع سلامة ومصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”. واضاف ان ذلك يتم “عبر برنامج إصلاح حقيقي يُبعده عن صراع النفوذ وحروب الوكالة، ويهيء فرص السلام والاستقرار في اقليم انهكته ودمرت بنيته الحروب المستمرة”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، امس الثلاثاء ايضا، إن العراق وطـن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، ولايمكن لمجموعة تدعي تمثيل مكون واحد رسم سياسة البـلاد.
وغرد النجيفي، على حسابه بموقع “تويتر”، إن “العراق وطن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، واي استئثار بقرار سيادي من طرف واحد يؤثر على الجميع باسلوب فرض الامر الواقع، وكسر الارادات هو ضرب للوحدة الوطنية”.
وأضاف النجيفي: “لايمكن لمجموعة تدعي تمثيل مكون واحد أن ترسم سياسة البلاد وحدها، وتدعي شريعة قرارها، وهـذه دكتاتورية الاغلبية ونقض لشراكة الوطن والمصير”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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