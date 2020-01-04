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الأمم المتحدة: البحر المتوسط ابتلع أكثر من ألف مهاجر في 2019

شؤون عراقية
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الصباح الجديد – متابعة:
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن مصرع أكثر من ألف مهاجر في البحر الابيض المتوسط خلال 2019، فيما وصل أكثر من 110 ألف آخرين أوروبا بالعام نفسه.وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني ان “110 آلاف و669 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال 2019”.وأضافت أن “هذه السنة السادسة على التوالي التي يتم فيها تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف من الوافدين على ثلاثة مسارات للبحر المتوسط”.وأوضحت إن “هذا المجموع أقل بقليل من الـ116 ألف و276 من الرجال والنساء والأطفال ممن عبروا البحر المتوسط بهذه الطريقة في عام 2018، أي بانخفاض قدره حوالي 5%”.وذكرت وكالة الهجرة الأممية أن “الوفيات المسجلة على الطرق الرئيسية الثلاثة للبحر المتوسط بلغت، في 2019، نحو ألف و283 حالة، أي بانخفاض قدره 44% مقارنة بـ2018 الذي شهد وفاة ألفين و299 شخصا.ومنذ 2014، أودى البحر المتوسط بحياة 19 ألف و164 مهاجرا على الأقل، حسب المنظمة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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