دائرة الفنون ترتقي بالحرف الإبداعية وتسعى للتسويق الالكتروني

بغداد – الصباح الجديد:

تحت شعار «صناعتنا هويتنا» أقامت دائرة الفنون العامة احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع الشركة العامة للنسيج والجلود، معرضاً تسويقياً لمنتجات الشركة امس الاحد، في قاعات مركز الفنون في وزارة الثقافة، يستمر لخمسة أيام.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني بالمناسبة «إن القاعة ستكون بخدمة المنتجات سواء كان في مجال الصناعة أو الحرف لأن جزءً من واجب الوزارة تقديم النتاج العراقي ودعم المشاريع المهمة وذلك لنقل الصنعة للأجيال المقبلة ، لكن نحن نعاني من قلة في الحرفيين في مجال الفن والبناء والمعمار وهناك فجوة واضحة بين الأجيال نحاول سدها من خلال إشراك المهنيين والحرفيين والفنيين في هذه الورش لإيجاد التواصل الثقافي.»

وأكد الحمداني «إن مثل هذه المبادرات، تحافظ على النسق الثقافي وتعزز الموهبة والقدرة لدى المشتغلين، وستكون مهمة وزارة الثقافة دعم الحرفيين المشتغلين في هذه المشاغل والحرف التي تعاني من المشكلات والحفاظ عليها من للاندثار.»

وفي السياق، أوضح مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد ألعبادي «إن الدائرة تسعى بشكل فعلي للحفاظ على هذا النوع من الفن وقدمنا قائمة بعدد من احتياجات دائرة الفنون وتحديداً من الحرفيين المهرة والمتخصصين في صناعة السجاد والمعادن والنجارين وأيضا النحاس إلى معالي وزير الثقافة لتعيينهم في دائرة الفنون وتحديداً في دائرة التراث.»

وأضاف العويد «إن النتاج لهذه المؤسسة تراجع إذ ينقصنا الدعم المالي وهو يحتاج إلى إعادة النظر فيه من قبل وزارة المالية للنهوض بعمل هذه المؤسسة وخصوصاً دائرة التراث فهي مؤسسة منتجة، لذلك لا بد من تقديم المقترحات والمشاريع إلى الوزير أو وزارة المالية لتوفير التخصيصات المالية، وتامين تخصيصات مناسبة، وإعادة النظر بنتاج معهد مديرية التراث الشعبي العراقي خصوصاً والنتاجات الحرفية عموماً.»

من جانب آخر أعلن مدير عام دائرة الفنون العامة عن تقديمه لمشروع التسويق الالكتروني موضحاً «إن دائرة الفنون العامة فاتحت هيئة الإعلام والاتصالات بصدد افتتاح موقع الكتروني متخصص بتسويق النتـاج الفنـي العراقـي سـواء داخل العراق أو خارجـه مشيراً إلى انه سيرى النـور بعـد إطلاق الموازنـة لعـام 2019 .»

وتضمن المعرض نتاجات فنية وحرفية يدوية تجسد تاريخ وآثار العراق واشتمل المعرض على عروض للبيع المباشر.