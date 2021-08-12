براءات اختراع ودراسات تخصصية متعددة في عدد من كليات جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

حصل باحثون من جامعة البصرة على براءات أختراع جديدة في عدد من الموضوعات العلمية المهمة .

فقد حصل فريق بحثي في كلية العلوم بجامعة البصرة والمؤلف من الدكتور هادي اللامي والدكتورة افروديت صالح والباحثة ميسون حسين زبون على براءة اختراع لتمكنهم من تصنيع بوليمر حيوي نانوي مضاد لخلايا السرطان بأستعمال الجسيمات النانوية البوليمرية المشتقة من الكيتوسان.

وتضمنت البراءة الأستدلال على وجود الجسيمات النانوية البوليمرية وتحديد شكلها وحجمها بوساطة المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) مصحوبة ببرنامج (Image-J). وقد أوضحت النتائج الإحصائية إنخفاض نوعي عالي مقارنة مع عينات السيطرة، في معدلات نمو وتطور خطوط الخلايا السرطانية المعاملة مع أزمان التأثير المختلفة وهي (24 و48 و72) ساعة من المعاملة.

وتوصلت البراءة الى معرفة مدى تاثير مشتق الكيتوسان البوليمري النانوي كبوليمر كاتايوني حيوي جديد لما يتمتع به من صفات من حيث حجمه النانوي وتوافقه الحيوي المختبري الممتاز كعلاج ضد خطوط خلايا سرطان الثدي.

انتاج عدة لجمع عينات السعال لفحص تواجد فيروس كورونا

وحصل الفريق البحثي في كلية الصيدلة بجامعة البصرة والمؤلف من الدكتور فلاح حسن شري والدكتور رافد عبدالرؤوف دولاب على براءة اختراع لتمكنهم من انتاج عدة لجمع عينات السعال لفحص تواجد فيروس كورونا المستجد من المصابين .

وتضمنت البراءة انتاج عدة لجمع عينات السعال لفحص تواجد فايروس كورونا المستجد من المصابين وتعتبر هذه البراءه واحدة من بين مجموعة براءات قام بها الفريق البحثي لجامعة البصرة بإشراف مباشر من السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور سعد شاهين.

كما تم العمل في مختبرات وحدة المجهر الالكتروني في كلية الصيدلة ، احد نتاجات محاربة جائحة كورونا في بداية انتشاره العالمي لوضع حلول سريعة وفاعلة في غياب الطرق التقليدية في عزل فيروس COVID-19 )

وكان الهدف من هذا المنتج المصنع هو عزل فايروس كورونا بواسطة كمامة خاصة تحوي مسحة للحصول على عينة بدون انتقال عدوى للعاملين او المرافقين وسهوله الاستخدام دون الم او جرح في الأنف كما في الطرق التقليدية و يمكن استخدامها لكل الإعمار.

وناقشت دراسة في كلية الهندسة بجامعة البصرة تصميم وتنفيذ نظام تحكم ذكي اصطناعي للطائرة Halicoter وتناولت الدراسة التي قدمها الباحث باقر ناصر عبد الصمد تقديم انواع مختلفة من المسيطرات للطائرة الكلاسيكية مثلPID والمسيطرات الذكية في هذه الدراسة تم اقتراح PSO لتحسين اداء المسيطرات لتقليل نسبة الخطأ وللحصول على افضل النتائج تم اقتراح Gazebo Simulator كبرنامج محاكاة نتمكن من خلاله من رؤية حركة الطائرة اثناء الطيران من خلال استخدام ROS للربط مابين برنامج GS وبرنامج الماتلاب لخلق عدة انواع من البينات للطائرة للطيران واجراء عدة مهام ، وتهدف الدراسة لتصميم وتنفيذ نظام تحكم ذكي اصطناعي للطائرة الرباعية ذات المحركات.

تحضير وتشخيص ودراسة بايلوجية لبعض المركبات العضوية

وناقشت كلية العلوم في جامعة البصرة الدراسة الموسومة ( تحضير وتشخيص ودراسة بايلوجية لبعض المركبات العضوية الحلقية للتريليوم والسيلينيوم).

وهدفت الدراسه التي قدمتها طالبة الدراسات العليا ايناس قاسم محمد الى تحضير سلسلة مركبات حلقية عضوية جديدة تحتوي على التيليريوم والسلينيوم وتشخيصها بواسطة التحليل الدقيق للعناصر مطيافية الاشعة تحت الحمراء ، ومطيافية الرنين النووي المغناطيسي بالإضافة الى تحليل أطياف الكتلة. وتضمنت الدراسة بيان الفعالية البايلوجية للمركبات المحضرة تجاه أنواع البكتريا Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, والفطر Candida albicans و اختبار تاثيرها التثبيطي بواسطة اختبار الـ( MTT) ضد خلايا سرطان الثدي. واوصت الدراسة استعمال مشتقات أخرى لمركب الانثراسين في تحضير سلاسل جديدة لمركبات التليريوم والسيلينيوم الحلقية وأيضا استخدام أنواع أخرى من الامينات في تحضير ليكاندات ثنائي الثايويكاربونات لتحضير معقدات حلقية عضوية جديدة تحتوي على التليريوم بالإضافة الى ذلك توصي الدراسة باستخدام أنواع أخرى من البكتريا واختبار فعالية المركبات المحضرة الجديدة البايلوجية

المياه الخارجة من محطات معالجة المياه في محافظة البصرة

وناقشت دراسة في كلية الهندسة بجامعة البصرة تحليل قائم على نظم المعلومات الجغرافية لتدهور نوعية المياه الخارجة من محطات معالجة المياه في محافظة البصرة

وتناولت الرسالة التي قدمتها الطالبة (زهراء حسين علي ) دراسة جودة المياه الرئيسية ف البصرة حيث تم اختيار 8 محطات رئيسية لمعالجة المياه WTPs من مناطق مختلفة في البصرة و تم اعتماد 12 معلمة فيزيائية كيميائية لدراسة جودة المياه . حيث تم استخدام طريقة NSFWQI لقياس جودة WTPS ، وتعتمد WQIs المحسوبة على 21 معلمة لتحديدها وتم تمثيلها باستخدام برنامج GIS للتغير المكاني والزماني لمحطات WTP للمياه الخام والمعالجة. ايضا تم حساب كفاءة محطات معالجة المياه. حيث تبين انها شهدت انخفاضا في كفائتها للمعالجة بمرور الوقت.