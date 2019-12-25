نائب عن سائرون: لن ندخل في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء والخيار للشعب

بغداد – الصباح الجديد:

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، امس الأربعاء موقف تحالفه من ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء. وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “موقف تحالف سائرون واضح منذ البداية، فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا ان “تحالفه اوكل مهمة الاختيار الى الشعب العراقي كونه مصدر السلطات بموجب المادة 5 من الدستور”. وأضاف أن “الشعب هو الذي يضع المحدد الرئيسي لاختيار شخصية رئيس الوزراء”، مؤكدا ان “سائرون ليس لديه مرشح ولن يدعم مرشح ولن يتفاوض على اختيار مرشح، فقط سيكون لديه دور بالتصويت على الشخصية التي تتناغم مع طبيعة المرحلة ومع محددات الشعب العراقي وفي مقدمتها ان يكون مستقلا”.

وبين المسعودي ان “سائرون باعتباره الجناح السياسي للتيار الصدري، لا يلهث وراء المناصب، والتاريخ القريب شاهد على تنازلنا عن الكثير من المكتسبات والوزارات في زمن حكومة نوري المالكي، وحيدر العبادي، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.



واشار إلى أن «تحالفه لن يدخل في اية مفاوضات ولن يعود الى المربع الأول، والخيار يجب ان يكون للشعب»، موضحا ان «العيداني سيكون مرشحا لكتلة سياسية بالتالي لن نتنازل عن حق الشعب مقابل الحصول على منصب محافظ البصرة».

يُشار إلى أن أنباء انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن تحالف البناء أرسل كتاباً إلى رئيس الجمهورية يتضمن ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء، وأن هذا الترشيح جاء بموافقة تحالف سائرون مقابل التنازل عن منصب محافظ البصرة لأحد شخصيات التيار الصدري.