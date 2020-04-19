رسميا.. اللجنة العليا تقرر رفع حظر التجوال جزئيا في رمضان

بغداد – الصباح الجديد :

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الأحد، رفع حظر التجوال في شهر رمضان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “اللجنة قررت خلال اجتماعها رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحاً لغاية السابعة مساءً”.

وكان ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في وقت سابق من يوم امس، أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستتخذ قرارا بشأن حضر التجول في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي”، فيما كانت طالبت مفوضية حقوق الانسان امس الاحد، خلية الازمة بالسماح للعيادات الطبية والمختبرات مزاولة أعمالها.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي: “ندعو خلية الازمة بالسماح للعيادات الطبية والمختبرات الخاصة بمزاولة اعمالها وتقديم خدماتها الانسانية وخلال اوقات محددة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على حياة المواطنين” .