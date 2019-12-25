خبير: انتخابات الخارج مكلفة واتسمت بالفساد ولا نص دستوري يلزم اجراءها

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الخبير في الشؤون الدستورية، الدكتور هاتف الركابي، مساء لأربعاء، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم اجراء الانتخابات في الخارج، فيما اوضح أن النصوص الدستورية الواردة في دستور سنة ٢٠٠٥ نصت على الانتخاب والترشيح وشروط المرشح.

وذكر الركابي أن “الاحزاب المتنفذة تعمدت بالنص في قوانين الانتخاب التي شرعت لاحقا على ان تكون هناك انتخابات للخارج”، لافتا إلى أن “هذه الانتخابات كلفت اموالا طائلة وشبهات فساد في اكثر من ١٨ دولة ناهيك عن التزوير فضلا عن عزوف الناخبين”.

وبين أن “تجربة انتخابات الخارج أثبتت وقوع حالات فساد كبرى فيها”، مؤكدا أن” وقوع الحالات الكثيرة من التزوير فضلا عن، مشكلة كيف يتم معالجة اصوات الخارج؟ هل للمحافظة ام الاقضية، فيها صعوبة او استحالة”.

ونوه الركابي إلى «ضرورة اجراء التعديل حول القانون الانتخابي الجديد بالغاء انتخابات الخارج ولو لهذه الدورة فقط لحين استقرار الاوضاع واعادتها في الدورات المقبلة».