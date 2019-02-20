مدير عام نفط ذي قار يضع حجر الاساس لتطوير حقل الغراف

برعاية وزير النفط

كاظم العبيدي

كشفت شركة نفط ذي قار امس الاربعاء ان المدير العام علي وارد حمود وضع حجر الاساس للمرحلة الثانية للمنشآت السطحية لتطوير حقل الغراف النفطي .

جاء ذلك خلال احتفال كبير اقامته الشركة في مقر العمل حضره السفير الايطالي في العراق واعضاء من حكومة قضاء الرفاعي المحلية ومدراء الشركات الاستثمارية والمواطنين.

والقى المدير العام كلمة قال فيها انقل لكم تحيات الدكتور ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط وانه اتصل بنا شخصيا معبرا عن سعادته بالحضور الى ذي قار الا ان مشاغله حالت دون ذلك.

واضاف ،انه يوم تاريخي مهم جدا في مسيرة شركة نفط ذي قار حيث سيسهم هذا المشروع بخدمة ابناء الشعب العراقي وابناء ذي قار التضحيات بشكل خاص ، مؤكدا ان هذا المشروع هو عبارة عن انشاء 3 ضفاف عزل اخرى بخطوط انتاجية هي الخط الثالث والرابع والخامس حيث سينتج كل خط 50 الف برميل باليوم ليضاف لانتاج الحقل الحالي وتكمن اهميته بالوصول الى طاقات الذروة المحددة للحقل حسب توجيهات الوزارة.

واشار الى ان المشروع سيدار بملاكات عراقية تساندها شركات ايطالية وصينية مستثمرة اضافة لمشغل الحقل شركة بتروناس الماليزية ، لافتا الى ادارة مشتركة تسعى شركة نفط ذي قار لدعمها بالتأكيد ، فيما شكر بختام كلمته الحكومة العراقية ووزارة النفط وحكومة ذي قار لدعمهم اللامحدود لانجاح واكمال هذا المشروع الحيوي.