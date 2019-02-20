التعليم تناقش آليات تنفيذ برنامجها الحكومي في الجامعات العراقية

وجهت الجامعات بمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم

بغداد _ الصباح الجديد:

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات تنفيذ برنامجها الحكومي في الجامعات ضمن المدد الزمنية التي حددتها الوزارة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور محمد عطية السراج خلال ترؤسه اجتماعا مع مساعدي رؤساء الجامعات ومدراء أقسام الجودة والدراسات والتخطيط فيها، إن الوزارة استكملت جميع مشاريعها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة في المسودة النهائية التي وضعها فريق البرنامج الحكومي في الوزارة .

مبينا ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة خطوات اتبعها فريق البرنامج الحكومي لإعداد المشاريع التي تسهم بتحقيق أهداف البرنامج الخمسة ضمن السنوات الأربع المقبلة.

وناقش المجتمعون التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية ومشاريع البحوث العلمية التطبيقية وتفعيل برامج التوأمة مع الجامعات العالمية والزمالات البحثية للتدريسيين وتوفير مقومات بيئة استثمارية بهدف تشجيع عامل التوسع في الكليات الحكومية.

الجدير بالذكر ان أهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتلخص في خمسة أهداف رئيسة تتمثل في دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية ،وتوأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية وخفض الترهل وإشاعة الأجواء الأكاديمية ورفع المستوى العلمي .فضلا عن تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي ، إضافة الى الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والأكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والأجنبي.

على صعيد اخر وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم في الكليات والمعاهد.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس، أن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطلبة المتغيبين وإبلاغ ذويهم بحالات التغيب التي تتجاوز ثلاثة أيام لأخلاء مسؤولية الجامعة أو الكلية.

وأضاف المدير العام ،ان هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليات الوزارة فـي متابعة سير العملية التعليميـة لأبنائها الطلبة وحرصاً منها علـى مستقبلهم الأكاديمي.