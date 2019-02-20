العمل تبحث آلية فتح وحدات وتشكيل لجان إدارية في الاقضية والنواحي لتقديم خدماتها للمعوقين

كشفت عن اهم المقترحات التي تقدمها لحل مشكلة البطالة في المجتمع

بغداد _ الصباح الجديد:

عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا لبحث آلية فتح وحدات وتشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي التابعة لبغداد والمحافظات بغية تسهيل مراجعة المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة ضمن الرقعة الجغرافية القريبة عليهم مساواة بهيئة الحماية الاجتماعية والعمل على الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.

وناقش المجتمعون جملة من المواضيع في مقدمتها فتح وحدات أو تشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي وتوفير مستلزمات العمل لها من خلال مخاطبة مجالس المحافظات ودوائر وزارة العمل لغرض تنسيب موظفين للعمل فيها وتهيئة وتأثيث الأماكن المناسبة لهم ، والقيام بجميع الاجراءات الممكنة بما يسهم في ضمان الوصول الى ابعد نقطة يوجد فيها المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تمت مناقشة آلية إنهاء ملف الايقاف الاحترازي وتحشيد الجهود لإطلاق الدفعات الجديدة من راتب المعين المتفرغ لغير المتسلمين سابقا من الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد توفر التخصيصات المالية المطلوبة لهم وللشمول الجديد في الوقت ذاته ، وقد تم تشكيل فريق فني لهذا الموضوع يتولى تدقيق وإدخال البيانات في القاعدة الرئيسة للهيئة وتوفير حزمة انترنت ذات سرعة فائقة وكفاءة عالية من أجل ملء استمارة الشمول الالكترونية الخاصة بإمتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بسهولة ويسر علما أن التقديم مفتوح في اوقات الدوام الرسمي عدا ايام العطل الرسمية وحتى اشعار اخر.

من جهته ذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد السوداني ان الوزارة تعمل على تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص كوسيلة لحل مشكلة تزايد البطالة وما يقابلها من نقص في فرص العمل في المجتمع، لافتا الى ان الحل يجب ان يكون تضامنياً ما بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية للتحدث عن نشاطات الدائرة وما تقدمه من خدمات لاستقطاب الباحثين عن العمل.

وبين المدير العام ان الحل يكمن في اتجاهات عدة منها تطوير القطاع الخاص من خلال تنشيط المشاريع والمعامل والشركات، فضلا عن تقديم الخدمات المناسبة من قبل الوزارة كمنح قروض ميسرة لفتح مشاريع صغيرة، موضحا ان مقدار القرض الممنوح للباحثين عن العمل لايقل عن خمسة ملايين ولا يتجاوز 20 مليون دينار لأن محدودية التخصيصات المالية ادت الى تقليل فئة المبالغ الممنوحة ليتسنى للوزارة شمول اكبر عدد من المقترضين ، لافتا الى ان هذه القروض ميسرة إذ لا توجد فيها فوائد ويبدأ التسديد بعد مرور سنة من تأريخ صدور الصك ويقسم تسديد القرض على خمس سنوات من بعد السنة الاولى.

كما اشار الى ان الدائرة تشرك الباحثين عن العمل بكل فئاتهم (الخريجون والارامل والمطلقات والمعيلات اسرهن وغيرهم) في دورات تدريبية مهنية مجانية ضمن ثلاثة مجالات وهي التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل لمهنة معينة، والدورات التعليمية في الحاسوب واللغة الانجليزية ، فيما تتضمن الدورات الريادية تطوير امكانياتهم وتعليمهم كيفية التخطيط لاحد المشاريع وكيفية تسويقه ووضع دراسة جدوى اقتصادية له، لافتا الى ان هذه المهارات اصبحت مطلوبة، كونها تؤهلهم للحصول على قروض تمكنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل الامر الذي يسهم في الحد من تفاقم مشكلة البطالة في المجتمع.

الى ذلك ترأس النائب الإداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل علي جعفر الحلو اجتماعا استثنائيا لمديري أقسام الهيئة في المحافظات بحضور مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية الحقوقي عادل حاشوش الركابي ومديري الأقسام الفنية في بغداد.

وتناول الاجتماع مجموعة من المواضيع منها الاستمارة الالكترونية التي أطلقتها الهيئة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، الخاصة بالشمول بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 ، كما تطرق المجتمعون إلى إغلاق ملف الماستر كارد للمتسلمين سابقا في بغداد والمحافظات من العسكريين والمدنيين بغية الاستعداد لصرف المستحقات المقبلة من راتب المعين المتفرغ في ضوء البطاقة الذكية الخاصة بمصرفي الرافدين والرشيد بعد توطين راتب المعين المتفرغ من قبل المستفيدين واختيارهم تلك المصارف.

ونوقشت خلال الاجتماع إمكانية تفعيل الشُعب والوحدات الادارية والمالية والقانونية في أقسام المحافظات مساواة باقسام مقر الهيئة وآلية فتح مكاتب تابعة لها في الاقضية والنواحي بعد توفر الموردين البشري والمالي، فضلا عن الاستعداد للتحضيرات النهائية لتسلم زيادة التخصيصات المالية في موازنة 2019 لصرفها للمسجلين ضمن قاعدة بيانات الهيئة ولم يتسلموا وكذلك لمن سجلوا ضمن الشمول الجديد عبر الاستمارة الالكترونية والاعتماد كليا على قاعدة البيانات الرئيسة للهيئة.