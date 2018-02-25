تفعيل اتفاقية النقل البري بين العراق والأردن

الصباح الجديد- متابعة:

أفادت صحيفة “الغد” الأردنية، أمس الأحد، بأن وفدا كبيرا وعالي المستوى من وزارة النقل العراقية سيزور العاصمة عمّان لإجراء مباحثات بشأن تسيير الشاحنات التجارية من كلا البلدين إلى وجهاتها النهائية.

وقالت الصحيفة في خبر اطلعت عليه الصباح الجديد إن “الوفد العراقي سيبحث حل قضية دخول الشاحنات للبلدين بصورة شاملة وإجراء التسهيلات اللازمة ومنح التأشيرات، وبرفع الغرامات المفروضة على الشاحنات العراقية داخل الأراضي الأردنية أو تخفيضها بما يسمح لأصحابها باعادتها إلى الأراضي العراقية”.

وأضافت الصحيفة، أن “الوفد العراقي سيطالب بتفعيل اتفاقية النقل البري بين البلدين الموقعة منذ العام 2009 والتي صادق عليها العراق بقانون خلال العام 2012، حيث ذكرت الأسباب الموجبة أن القانون شرع لغرض تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع”.