كليسترز تشارك في بطولة مونتيري للتنس

بروكسل ـ وكالات:

قالت البلجيكية كيم كليسترز، أول أمس، إنها ستعود أخيرًا إلى ملاعب التنس من جديد في آذار المقبل، بعد غياب دام 7 أعوام.

وأضافت كليسترز عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تعتزم المشاركة في بطولة مونتيري المكسيكية، على أن تشارك بعدها في بطولة إنديان ويلز للأساتذة وبطولة تشارلستون المقررة على الملاعب الرملية.

وكانت كليسترز قد أعلنت في أيلول الماضي، أنها بصدد العودة لملاعب التنس من جديد في 2020، وكان من المفترض أن تعود في كانون الثاني المقبل، لكن إصابة في الركبة أجلت موعد العودة.

وقالت كليسترز، وهي أم لثلاثة أبناء «إنني أتطلع لخوض البطولة الأولى. تدربت لوقت جيد لكن يتحتم علي التحلي بالصبر لأسابيع قليلة أخرى، وبعدها سأكون مستعدة للعودة».