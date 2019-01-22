الحكيم يدعو دول العالم الى دعم امن واستقرار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم دول العالم الى دعم امن واستقرار العراق.

وقال السيد عمار الحكيم خلال استقباله في مكتبه ببغداد يوم امس الثلاثاء، سفير المانيا لدى العراق سيريل نان انه بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والعالم فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى علاقة العراق بالاتحاد الأوروبي”.

وبين السيد عمار الحكيم، أن” العراق خطا خطوات كبيرة في مجال الديمقراطية وتأصيلها، كما حقق انتصارات مهمة في المجال السياسي والأمني والعسكري والمجتمعي وينتظره انتصار قادم في ملف الخدمات ليكون متوجا للانتصارات السابقة”، داعياً دول العالم إلى” دعم العراق في هذا المجال لأن أمن واستقرار المنطقة يبدأ من أمن واستقرار العراق”.