مديرية شباب الكرخ تقيم بطولة منتديات بغداد الأولى للفئات العمرية بكرة القدم

بغداد ـ طه الجنابي :

انطلقت على ملعب منتدى شباب العامرية بطولة منتديات بغداد الاولى للفئات العمرية (براعم – اشبال – ناشئين) بكرة القدم التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة – دائرة التربية البدنية والرياضة / قسم الانشطة والبرامج بالتعاون مع مديرية شباب الكرخ بمشاركة ١٤ منتدى.

وشهد حفل الافتتاح استعراض لفرق المنتديات المشاركة وعزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق، وقال السيد حسن العبيدي مسؤل الفرق الشعبية في مديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ ان البطولة تاتي ضمن منهاج وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019 والذي تسعى من خلاله الاهتمام بالفئات العمرية وان الوزارة قامت بتهيئة الملاعب التي ستحتضن البطولة بينها ملعب منتدى شباب العامرية وملعب منتدى اليوسفية كما تم تسمية حكام اتحاديين لادارة المباريات فضلا عن توزيع التجهيزات الرياضية على كافة الفرق المشاركة وتوفير كافة الامور الفنية واللوجستية التي من شأنها اظهار البطولة بالشكل المطلوب مؤكدا على ان ثلاثة فرق ستتأهل للمرحلة الثانية لتلعب مع ابطال المديريات الاخرى . وعبر ممثل مديرية الشباب السيد عباس المحياوي.

في كلمة القاها ان مديرية شباب الكرخ التي تتمثل بوجود ١٤ منتدى لاحتضان شريحة مهمه من الشباب وتوجيههم بالمسار الصحيح في ظل الظروف الراهنة وكذلك اظهار الطاقات والمواهب الشبابية الواعدة لتمثيل الاندية الجماهيرية في المستقبل القريب.

وجرت قرعة البطولة في مديرية شباب الكرخ قرعة بطولة منتديات الكرخ والتي ستقام في ملعب منتدى العامرية واليوسفية للفئات العمرية ناشئة والبراعم والاشبال وبحضور المهندس احمد الشاوي معاون مدير الكرخ والكابتن محمد عبد الجبار مسؤول الشعبة.

أشادت وتطالب بعودتها الى وزارة الشباب والرياضة، واشادت المنتديات المشاركة بالبطولة بالجهود الخيرةًالتي ساهمت في اقامة هذه البطولة والتي تعد حافز ورافد اساسي للفئات العمرية كي تبين إمكانيتها وقدراتها وطموحها على الاستمرار بالعطاء لرفد المنتخبات الوطنية وشارك في البطولة كل من منتدى البياع والدورة والفاروق وأبي غريب والعامريةً والحرية والشعلة والتحدي والمحمودية واليوسفية والرشيد واللطيفية والجعيفر.