علي جليل ينال ذهب السنوكر في بطولة مسقط الدولية

الأسكواش يطلق دوري الأندية للنساء 27 الجاري

بغداد ـ اعلام الأولمبية*

نال نجم منتخبنا الوطني بلعبة السنوكر علي جليل المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة مسقط الدولية بسلطنة عمان التي اختتمت امس بمشاركة خمسة وستين لاعبا مثلوا ثلاث وعشرين دولة ، ونجح جليل في ازاحة ابطال اسيويين معروفين في طريق تأهله لنيل المركز الاول باسم العراق .

اعلن ذلك رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال مشيرا بان نجوم منتخبنا الوطني في البليارد والسنوكر نجحوا خلال العام الحالي بنيل القاب متعددة في بطولات تخضع لتصنيف الاتحاد الدولي ، وتابع بالقول ان بطولة مسقط الدولية كانت محطة اعدادية مهمة نحو المشاركة في بطولة غربي اسيا في البحرين من الثامن عشر الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، سبقها معسكرين تدريبيين في قطر وعمان .

واشار عبد العال الى ان فريق المدرب مقداد مصطفى بلعبة السنوكر يمثلنا فيه كل من اللاعبين عمر محمد وعلي جليل وعلي حسين ، فيما يمثلنا في لعبة البليارد تحت اشراف المدرب صلاح حسن اللاعبين امير علي وعباس مهدي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي والبطولتين لفئة المتقدمين.

حدد الاتحاد العراقي للاسكواش يوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اندية العراق باللعبة لفئة النساء وبمشاركة خمسة اندية.

وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ابو العيس ان اتحاد الاسكواش حدد يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اندية العراق باللعبة لفئة الناس في نادي العلوية الاجتماعي بالعاصمة بغداد، وبمشاركة 20 لاعبة يمثلن خمسة اندية هي العلوية والعدل والكاظمية والخطوط والسلام مشيرا الى ان منافسات دوري اندية العراق لفئة الرجال تتواصل في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبواقع ثلاث مباريات في الاسبوع، حيث يشارك في المنافسات المحلية 14 ناديا هم الزوراء والكاظمية والسلام والدفاع المدني والعلوية والعدل والسلام والخطوط والجيش والطلبة والمحاويل وبابل والبلدي والاسكان على ان تستمر منافسات الدوري حتى نهاية العام الحالي.

وبين ابو العيس ان اتحاد اللعبة حدد يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول الحالي موعدا لعقد مؤتمر الهيئة العامة في قاعة نادي العلوية الاجتماعي وبحضور جميع اعضاء الهيئة العامة، إذ سيتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الاداري والمالي للعام 2019 والمصادقة عليهما فضلا عن مناقشة المنهاج الخاص بالعام المقبل والذي يتضمن اقامة وتنظيم العديد من البطولات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية فضلا عن المشاركات الخارجية التي تنتظر منتخباتنا الوطنية ولكافة الفئات العمرية على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية ايضا.