العبادي: ماضون في بناء جيش وطني قوي يحافظ على سيادة وهيبة الدولة

في حين أكد معصوم أن الانتصارات أعادت ثقة العالم به

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعا من دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس السبت بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجيش العراقي ” نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي المقدام الذي سطّر بكل تشكيلاته وصنوفه اروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه”.

واضاف ” واذ نحتفل اليوم معا بهذه المناسبة المباركة الخالدة التي تمثل عيد الجيش وعيد النصر نتقدم بأسمى التبريكات وأحر التهاني لشعبنا العراقي وجيشه البطل الذي اعاد للوطن هيبته وحافظ على ارض بلده وقدّم التضحيات الغالية في اصعب مرحلة مرّ بها بلدنا العزيز، وكان بحق الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها”.

وتابع العبادي ” واذ تتزامن هذه المناسبة اليوم مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش الارهابية وما يشهده بلدنا من امن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات، فاننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة ويحمل شعار الامن والحرية وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزبا او طائفة او جهة بعينها”.

واشار ” فلقد اثبت جيشنا البطل بانه فوق كل الانتماءات والمسميات وخاض حربا ضروسا لينقذ اهله ومواطنيه ويحرر ارضه من الارهاب فكان خير مدافع وكانوا خير سند وظهير”.

وختم العبادي بالقول” لا يسعني الا ان اتوجّه بالشكر لقواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها وصنوفها لما قدّمته وتقدّمه لشعبنا ووطننا وبلدنا العراق، وكل عام وجيشنا العراقي الباسل بألف خير”.

من جانبه أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن “الانتصارات” أعادت للجيش العراقي ثقة الشعب والعالم، فيما دعا إلى بناء جيش “قوي ومهني” لا مكان فيه لـ”الولاءات الضيقة”.

وقال معصوم في كلمة له بمناسبة هذه الذكرى إن ” هذه المناسبة العزيزة تدعونا إلى التشديد على أهمية التلاحم بين القوات المسلحة والمواطنين الذين كانوا سنداً للقوات في الدفاع عن العراق”، مشيراً إلى أن “الانتصارات الكثيرة أعادت للجيش ثقة الشعب والعالم”.

وجدد معصوم التأكيد على “ضرورة إكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها لا سيما أن استقرار بلادنا في هذه المرحلة الصعبة يعتمد عليها باعتبارها الدرع الحصين”.