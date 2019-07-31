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ميمي يعلن التحدي مع الدحيل القطري

رياضة
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الدوحة ـ وكالات:
رفع العراقي مهند علي «ميمي»، راية التحدي مع فريقه الجديد الدحيل القطري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه والذي عُقد مساء أول أمس، بمقر النادي.
وأكد النجم العراقي، أن انتقاله للدحيل خطوة جديدة ومهمة في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه جاء لحصد الألقاب مع الفريق القطري، وأنه سيبذل أقصى ما في وسعه من أجل تقديم الإضافة المطلوبة.
وقال اللاعب العراقي «انضمامي للدحيل خطوة مهمة في مشواري الاحترافي، وهو اسم كبير ومعروف وصاحب بطولات، ويضم الكثير من اللاعبين الجيدين، سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو المواطنين».
وحول تفضيله الدحيل، على أكثر من نادٍ آخر في ظل العروض التي وصلت إليه، قال ميمي «الدحيل فريق بطولات وأنا أسعى لحصد البطولات، كما أنه يضم نخبة من اللاعبين المميزين، وأتمنى أن أنسجم معهم سريعًا من أجل تحقيق طموحاتي التي رسمتها لنفسي».ووجه ميمي الدعوة للجماهير العراقية الموجودة في قطر، لمساندة الدحيل وتشجيعه في كل مبارياته.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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