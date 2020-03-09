وسام برونزي لطاولة البارالمبية في بطولة إسبانيا الدولية

بغداد ـ حسين الشمري:

حصلت اللاعبة نجلة عماد على الوسام البرونزي بعد فوزها على منافستها اللاعبة المصرية بنتيجة ( ٣ / صفر) ضمن بطولة اسبانيا الدولية لتنس الطاولة التي اختتمت امس الاول في اسبانيا .. وقال امين سر اتحاد اللعبة لؤي السراي في تصريح له نالت لاعبتنا البطلة نجلة عماد الوسام النحاسي في بطولة اسبانيا الدولية المؤهلة الى بارالمبياد طوكيو للعام الحالي بعد تغلبها على نظيرتها المصرية صاحبة الترتيب العاشر على الصعيد الدولي .

واضاف السراي ان القرعة قد اوقعت لاعبتنا نجلة عماد في المجموعة التي ضمت الى جانبها كل من زميلتها العراقية زينب حسن ولاعبات من بولندا وروسيا ومصر حيث تفوقت على زميلتها زينب حسن ثم اللاعبة المصرية بنتيجة (٣_صفر) فيما خسرت امام اللاعبتين الروسية و البولندية صاحبتا الترتيبين الثالث والسادس على الصعيد الدولي وهي نتيجة ايجابية تحسب الى لاعبتنا وستدفع بها الى ترتيب افضل في الترتيب الدولي حيث ان لاعبتنا نجلة عماد تقف عند الترتيب الثالث عشر على صعيد (الرنج) الدولي ومن المؤمل ان تدخل لاعبتنا ضمن اللاعبات المؤهلات ضمن التأهيل الدولي الى بارالمبياد طوكيو للعام الحالي .