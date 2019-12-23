“ماكدونالدز” تكشف تفاصيل “فاجعة” البيرو

الصباح الجديد – وكالات

قال المدير العام للشركة المشغلة لمطاعم “ماكدونالدز” في بيرو إن جهاز المشروبات في المطعم الذي شهد وفاة اثنين من عماله صعقا بالكهرباء واجه عطلا كهربائيا لم يجر الإبلاغ عنه لإدارة الصيانة واحتشد أقارب العاملين ونحو 80 شخصا آخرين للاحتجاج ضد “ماكدونالدز” في إحدى ضواحي العاصمة ليما يوم السبت، وقال خوسيه أندريد المدير العام لشركة اركوس دورادوس بيرو المالكة لامتياز مطاعم ماكدونالدز في البلاد في تصريح صحفي: “المعلومات للأسف تقول إن الجهاز لم يكن يعمل وأصاب الناس بصدمات كهربائية ولم يعرف بذلك سوى المديرين المحليين ولم يتم تصعيد المسألة من أجل اتخاذ إجراء فوري”.

وذكرت الشرطة أن العاملين كارلوس جابرييل (19 عاما) وألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما) توفيا صعقا بالكهرباء يوم الأحد الماضي في حي بوبلو ليبر بالعاصمة ليما خلال عملهما في تنظيف مطبخ المطعم، ورفع المحتجون لافتات تحمل صور الاثنين وشعارات تقول “العدالة لألكسا وغابرييل”.