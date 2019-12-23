في ختام حلقات the voice ..التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب “أحلى صوت”

الصباح الجديد – وكالات:

توّج مهدي عياشي من تونس من فريق راغب علامة بلقب “أحلى صوت” في العالم العربي إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت ضمن الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته العربية على MBC1، “MBC مصر”، “MBC العراق” وMBC5. وستتولى شركة بلاتيوم ريكوردز إنتاج ألبوم خاص له.

شهدت الحلقة النهائية مواجهات حاسمة بين أربعة مشتركين هم: مهدي عياشي من فريق راغب وإيمان عبد الغني من فريق أحلام وفهد مفتخر من فريق حماقي ورضوان الأسمر من فريق سميرة وقد أعطى كل منهم أفضل ما لديه من إمكانات لإقناع الجمهور بأدائه خصوصاً أن الحصول على اللقب يحدّده التصويت فقط وتناوب ياسر السقاف وناردين فرج على التقديم بين المسرح والكواليس كما تضمّنت الحلقة مجموعة من التقارير والريبورتاجات عن رحلة المشتركين في البرنامج منذ مرحلة “الصوت وبس”، مروراً بـ “المواجهات”، ووصولاً إلى العروض “النهائية” المباشرة.

وبعد تحديات استمرت على امتداد أربعة عشر أسبوعاً حسم الجمهور النتيجة بالتصويت للمشترك الفائز مهدي عياشي، وتضمنت الحلقة مرورين لكل مشترك على المسرح وواحد لكل مدرب من النجوم (المدرّبين الأربعة) حيث أدى خلالها كل منهم أحدث إصداراته الغنائيّة واجتمع المشتركون الاربعة للمرّة الأخيرة على المسرح لأداء اغنية “حب الايام” من كلمات أحمد راوول ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.