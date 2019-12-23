يصغرها بـ 36 عاماً.. صديق مادونا يحصل على موافقة والديه للزواج منها

الصباح الجديد – وكالات:

حصل صديق النجمة العالمية “مادونا” والذي يدعى “أحلى مالك ويليامز” على موافقة والديه للارتباط بالنجمة العالمية على الرغم من كونه أصغر منها سنا فقد كشفت والدته لوري (55 عاما) ووالده درو (59 عاما) خلال حديثهما إلى صحيفة “ميرور” البريطانية أن المغنية العالمية البالغة من العمر 61 عاما تخطط بالفعل لمستقبلها مع ابنهما البالغ من العمر 25 عاما ويعتقدان أن الاثنين كانا متواعدين بالفعل لمدة عام، وأخبر درو أنه التقى هو وزوجته لوري مع مادونا وقد تحدثت بالفعل عن التخطيط لمستقبلها مع أحلى مالك عندما تنتهي جولتها في مدام إكس العام المقبل.

وقال الزوجان إنهما يعتقدان أن ابنهما الذي يعمل كراقص معها قد يتزوج مادونا على الرغم من الفجوة الكبيرة في العمر، وأضاف أن مادونا واصلت اهتمامها بابنهما ووصفته بأنه ذكي وموهوب للغاية، وتابعا أن النجمة أخبرتهما أنها في حالة حب معه ولم يكن هناك ما يدعو للقلق لأنها ستعتني به وأشار درو أيضا إلى أن مادونا أكبر منه بسنتين، لكنه لا يشعر بالقلق من الفجوة العمرية.

والتقى أحلى مالك للمرة الأولى مع مادونا في شهر كانون الاول كما التقى أولادها الستة وتمتلك مادونا تاريخا حافلا بمواعدة الشباب الصغار، أمثال الراقصين ابراهيم زعيلبات (23 عاما) وتيمور ستيفنز (26 عاما) إضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو (31 عاما).