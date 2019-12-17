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العراق.. عملية أمنية في الأنبار لملاحقة فلول عناصر “داعش”

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الصباح الجديد ــ وكالات

انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، في محافظة الأنبار، غربي العراق، عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول عناصر تنظيم “داعش”.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن “اللواء السابع وقيادة عمليات شرق الأنبار للحشد وبمشاركة قطعات من الجيش شرعوا بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الثرثار”.

وأضاف أن “العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسؤولية من هجمات داعش”.

وأشار البيان إلى أن “الحشد الشعبي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين من تعرضات داعش

“.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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