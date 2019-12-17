ميريام فارس تتحدى محبيها

الصباح الجديد – وكالات:

أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس تحدياً خاصاً لمحبيها في المملكة العربية السعودية معلنة عن فرصة لأحد المعجبين بمرافقتها في كواليس الحفل ليكون شاهداً على تحضيراتها قبل وفي أثناء الصعود إلى المسرح خلال الحفل الذي ستحييه ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم الأربعاء على مسرح فنان العرب محمد عبده وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام” تحدّثت فيه عن الشرط الذي يخوّلهم الربح للمشاركة معها وطلبت أن يغني المشتركون أغنية “حبيبي سعودي ” ويرفقوا الفيديو بالوسم #ميريامفارسفي_السعودية، واضافت” وإذا ترغب المشاركة بالتحدي فكل ما عليك فعله هو غناء الكلمات التالية: “حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق وأعدي حدودي” وبدورها أعادت ميريام فارس نشر مقاطع فيديو لأشخاص يؤدون الأغنية عبر خاصية الـ “Story” على موقع “إنستغرام”.على أن تختار هي الفائز من أصحاب المقاطع المشاركة.

وفي ذات السياق، تحدّت متابعة سعودية الفنانة ”ميريام“ بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية حيثُ نشرت صاحبة الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلّقت عليه قائلة:“‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة“.