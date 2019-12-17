أشهر نجوم يوتيوب يقرّر التوقف مؤقتاً

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن نجم “يوتيوب” واسع الشعبية المعروف باسم PewDiePie أنه سيعلّق العمل على فيديوهات جديدة مؤقتاً وسيأخذ استراحة وبرّر الشاب هذا التوقف بالقول إن العمل في المقاطع “متعب للغاية”، وظل النجم يتربع على عرش “يوتيوب” لسنوات حتى فاق عدد المشتركين في قناته 102 مليون مشترك إلا أن قناة T-Series الهندية تجاوزته ليصل عدد مشتركيها إلى 120 مليون مشترك بعد تنافس صعب بين الاثنين، وأوضح النجم عبر فيديو قائلاً: “سأستريح من “يوتيوب” العام المقبل، أردت أن أقول ذلك مقدماً لأنني قررت: أنا مجهد، أنا أشعر بالتعب الشديد، سأكون بعيداً لفترة قصيرة”.

ويُعرف PewDiePie، واسمه الحقيقي فيليكس كييلبيرغ بتعليقاته على ألعاب الفيديو وأثار الجدل في أكثر من مناسبة واتهم بالعنصرية ومعاداة السامية وقطع استوديو “ديزني” علاقته مع النجم عام 2017 بعد أن تبين أن بعض مقاطع الفيديو التي أصدرها تحتوي على مراجع نازية أو صور معادية للسامية.